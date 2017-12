China é campeã do GP de vôlei A China conquistou neste domingo o título do Grand Prix Feminino de Vôlei, disputado na Itália. No último jogo do hexagonal final, a seleção chinesa derrotou a Rússia, com quem estava empatada na primeira colocação. Foram 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 26/28 e 21/25. Os outros dois jogos deste domingo definiram a classificação final do GP: Holanda 0 x 3 Estados Unidos (25/22, 25/20 e 28/26) e Coréia do Sul 1 x 3 Itália (25/19, 25/17, 22-25 e 25/13). Assim, China ficou em primeiro lugar, Rússia foi a segunda e a seleção norte-americana ganhou bronze. Depois, vieram Holanda, Itália e Coréia do Sul. O Brasil, eliminado na primeira fase, conseguiu a 8ª posição, atrás também da Alemanha.