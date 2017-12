China é campeã mundial por equipes na ginástica masculina Mostrando que está no caminho certo da preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, a equipe masculina da China conquistou nesta terça-feira o título mundial por equipes. Na final do campeonato disputado em Aarhus, na Dinamarca, a seleção chinesa somou 277.775 pontos, superando Rússia (275.400) e Japão (274.800), que levaram prata e bronze, respectivamente. Com os ginastas Yibing Chen, Qin Xiao, Jing Feng, Wei Yang, Fuliang Liang e Kai Zou, a China conquistou o 7º título mundial por equipes de sua história, mostrando bastante consistência nos seis aparelhos da ginástica masculina: solo, paralelas, cavalo, argolas, salto e barra fixa. A final por equipes ainda teve a participação de mais 5 países, que ficaram na seguinte classificação, pela ordem: Romênia, Bielo-Rússia, Canadá, Alemanha e Suíça. O Brasil não conseguiu disputar medalha na Dinamarca, pois conseguiu o 18º lugar na fase de classificação, mas garantiu presença no Pré-Olímpico do ano que vem, quando estarão em jogo 12 vagas na Olimpíada de Pequim. Ainda no masculino, o Brasil tem duas chances de medalha no Mundial da Dinamarca, ambas com Diego Hypólito - compete na sexta e no sábado. Ele garantiu vaga nas finais de dois aparelhos: no solo, em que ele é o atual campeão mundial, e também no salto.