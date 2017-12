China e Rússia em busca do título Rússia e China começam a definir neste sábado quem será o campeão do Grand Prix Feminino de Vôlei, na Itália. As duas seleções estão empatadas na primeira colocação do hexagonal final, com seis pontos, nove sets a favor e um contra. Neste sábado, as chinesas enfrentam a Holanda, atual terceira colocada. A Rússia joga contra a Itália, que já está eliminada. No outro jogo da rodada, Estados Unidos e Coréia do Sul entram em quadra para lutar, no máximo, pelo terceiro lugar. E no domingo, na última rodada da competição, Rússia e China se enfrentam.