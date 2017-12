China e Rússia seguem empatadas no GP Rússia e China decidem neste domingo o título do Grand Prix Feminino de Vôlei, disputado na Itália. As duas seleções chegam ao último jogo do hexagonal final, justamente quando se enfrentam, empatadas na primeira colocação. Foram quatro vitórias em quatro partidas. Na rodada deste sábado, as russas derrotaram a Itália por 3 sets a 1 (25/20, 15/25, 20/25 e 17/25) e as chinesas venceram a Holanda pelo mesmo placar, com parciais de (25/19, 25/20, 25/27 e 25/17).