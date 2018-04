China elimina a Sérvia no basquete A China provocou mais uma grande surpresa no torneio olímpico masculino de basquete ao eliminar a Sérvia & Montenegro, atual campeã mundial, com a vitória por apenas um ponto - 67 a 66 (31 a 34) -, nesta segunda-feira. Nas quartas-de-final, a China vai enfrentar a Lituânia, que venceu a Austrália. A grande figura do time chinês foi Yao Ming, que fez 27 pontos e acertou uma cesta de três a 28 segundos do final do jogo.