China elimina Japão no vôlei feminino A seleção chinesa feminina de vôlei garantiu vaga na semifinal dos Jogos Olímpicos de Atenas, nesta terça-feira, ao derrotar o Japão, por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/20. As chinesas aguardam o vencedor entre Itália e Cuba, que jogam às 13h30.