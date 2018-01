China investirá US$ 20 mi para 2008 Enquanto Pequim é vistoriada pelo Comitê Olímpico Internacional, o Governo da China anuncia que pretende investir cerca de US$ 20 milhões na organização da Olimpíada de 2008. A cidade chinesa é uma das cinco candidatas à sede dos Jogos - as outras são Osaka, Paris, Toronto e Istambul, que serão avaliadas pelo COI em seguida. Caso Pequim seja a escolhida como sede dos Jogos, o planejamento chinês prevê o investimento de US$ 5 milhões em infra-estrutura só este ano. A idéia principal é melhorar o transporte e o acesso à Vila Olímpica, que seria construída na periferia da cidade. Depois deste investimento inicial, o restante do dinheiro seria gasto na construção da própria Vila Olímpica. O projeto dela abrange uma área de 1215 hectares, com ginásios, alojamentos e locais para treinamento. Além disso, seria feito um novo estádio no local, com capacidade para 80 mil pessoas.