China leva mais um ouro no badminton Depois do título de Ning Zhang no individual, a China conquistou ouro também na chave de duplas mistas de badminton nesta quinta-feira. Na partida final, Jun Zhang e Ling Gao venceram os ingleses Nathan Robertson e Gail Emms por 2 sets a 1, parciais de 15/1, 12/15 e 15/12. Na disputa do bronze, um jogo entre duplas dinamarqueses: Jens Eriksen e Mette Schjoldager levaram a melhor sobre Jonas Rasmussen e Rikke Olsen por 2 sets a 0 (15/5 e 15/5).