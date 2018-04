China leva ouro e bronze no tênis de mesa As chinesas Nan Wang e Yining Zhang venceram as sul-coreanas Eun Sil Lee e Eun Mi Seok por 4 a 0, parciais de 11/9, 11/7/ 11/6 e 11/6, na final de duplas femininas do torneio olímpico de tênis de mesa e levaram a medalha de ouro. Na disputa do bronze, mais uma medalha para a China: Yue Guo e Jianfeng Niu bateram as sul-coreanas Bok Rae Kim e Kyung Ah Kim.