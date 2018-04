China leva ouro e prata no trampolim A China ficou com as medalhas de ouro e de prata da prova feminina do trampolim de 3 metros, nesta quinta-feira. Guo Jingjing, campeã mundial da especialidade no ano passado em Barcelona, ganhou a prova com 633,15 pontos. Sua compatriota Mingxia Fu, campeã olímpica em Atlanta e em Sydney, levou a prata com 612 pontos. O bronze foi para a russa Julia Pachalina, com 610,62.