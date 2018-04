China leva ouro no cavalo com alça O chinês Teng Haibin ganhou a medalha de ouro no cavalo com alça do torneio olímpico de ginástica artística, competição individual por aparelhos. Teng somou 9.837 pontos contra 9.825 do romeno Marius Daniel Urzica, medalha de prata. O japonês Takehiro Kashima ficou com a medalha de bronze, com 9.787 pontos.