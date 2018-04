China nega ambição de 'vencer' os EUA nas Olimpíadas de 2008

Altos funcionários do esporte chinês negaram que seu país ambicione conquistar mais medalhas que os Estados Unidos durante os Jogos Olímpicos que acontecerão no país asiático no próximo ano, informou neste sábado o diário "China Daily". "Nunca dissemos que queremos conquistar a primeira posição no quadro de medalhas", assinalou Cui Dalin, vice-ministro da Administração Geral de Esportes e vice-presidente do Comitê Olímpico de Pequim 2008 (Bocog). "É pouco realista para nós conquistar mais medalhas de ouro que os EUA, que conseguiram cada vez mais ouros nas competições internacionais nos últimos anos, o que fez com que a diferença entre os dois países ficasse ainda maior", disse Cui, que acrescentou que a Rússia também faturou mais ouros que a China nesse período. A China conquistou sua primeira medalha de ouro em Los Angeles, em 1984, até alcançar as 32 em Atenas, em 2004, atrás apenas dos americanos. Diante de suas desvantagens em relação aos EUA, Cui assinalou que os pontos fortes da equipe da China se concentram nas provas de salto, tênis de mesa, tiro, tae kwon do e peso feminino, disciplinas com as quais conseguiram 18 medalhas de ouro em 2004. O funcionário assinalou que o fato de Pequim ser a sede olímpica é "uma faca de dois gumes" para os atletas, já que a pressão psicológica será maior "porque seus familiares estarão presentes". O alto funcionário atribuiu a este motivo o fato de seus atletas terem mais dificuldade para conseguir ouros em disciplinas que dominam, como tiro, saltos ou ginástica.