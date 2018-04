China nega criação de 'porcos especiais' para alimentar atletas

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog, em inglês) negou que esteja criando porcos com uma dieta livre de hormônios em fazendas secretas para garantir a segurança alimentar dos atletas durante a competição. Segundo um comunicado do Bocog divulgado no site do comitê, as informações são "falsas e exageradas", além de trazerem um impacto negativo à sociedade. A nota ainda acusa a firma Qianxihe Food Group de se autopromover. Em agosto, o porta-voz da empresa, Niu Shengnan, confirmou a existência de três centros secretos nos arredores de Pequim para a criação de porcos "limpos", criados em locais especiais. Segundo Niu, alimentar os atletas com esta carne evitaria possíveis problemas inesperados nos exames antidoping. O porta-voz disse ainda que as três fazendas contariam com proteção antiterrorista e todas as medidas para evitar a chegada de doenças suínas. "É absolutamente desnecessário para o Governo municipal de Pequim solicitar às empresas que produzam os chamados porcos olímpicos especiais", diz o comunicado. "É um grande erro por parte de algumas companhias divulgar propaganda falsa, porque as pessoas estão muito por dentro do que ocorre nos Jogos", completa o Bocog. A segurança alimentar vem recebendo tanta atenção que o próprio Comitê Olímpico Internacional (COI) já declarou não estar preocupado quanto ao assunto - segundo palavras de Hans Verbruggen, inspetor da entidade, na última visita a Pequim. A organização já disse que contará com os sistemas mais sofisticados para controlar não só a produção dos alimentos, mas também o transporte, vigilância e conservação.