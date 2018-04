China: ouro e recordes no halterofilismo A chinesa Tang Gonghong conquistou neste sábado a medalha de ouro na categoria mais de 75 kg do torneio de levantamento de peso dos Jogos de Atenas e, de quebra, melhorou seu próprio recorde mundial no arremesso com 182,5 kg (a marca anterior era de 175 kg). Tang também bateu o recorde mundial do tota; com 305 kg (o anterior era de 302,5 kg). A sul-coreana Jan Mi-Ran ganhou prata e a polonesa Agata Wrobel levou o bronze.