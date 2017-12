China planeja ensaio de ataque com ´bomba suja´ nos Jogos

Pequim fará um exercício para testar sua resposta a uma "bomba suja" lançada por terroristas perto de um centro de competições dos Jogos Olímpicos do próximo ano, informou a imprensa estatal. O departamento de saúde da cidade, bombeiros, equipes de proteção ambiental e o centro de controle de doenças participarão do exercício no próximo mês, segundo a agência de notícias oficial Xinhua. A agência disse que uma "base médica nacional para incidente nuclear e radioativo" foi estabelecida em um hospital da Universidade de Pequim, a fim de tratar vítimas das chamadas bombas sujas. Estas bombas são aparatos explosivos equipados com material radioativo. "Se Pequim for atingida agora por uma bomba suja, estamos prontos a fornecer mais de 100 leitos para os feridos", disse Zhang Shulan, autoridade da clínica. Ao confiar em suas próprias forças de segurança para a Olimpíada, a China acredita que poderá garantir Jogos seguros por uma fração dos US$ 1,8 bilhão que Atenas pagou em 2004. Na terça-feira, a polícia antiterrorismo realizou uma simulação de resgate em massa de reféns na capital. Na operação não-ensaiada, chamada "A Grande Muralha IV", o lado "vermelho" libertou 20 "atletas" feitos reféns pelos "azuis", que atuavam como terroristas. A China teve pouco problemas com terrorismo nos últimos anos, apesar de a polícia ter dito em janeiro que matou 18 pessoas em ação contra um local descrito como campo terrorista em Xinjiang. A região, no extremo oeste, faz fronteira com a Ásia Central, Paquistão e Afeganistão e tem 8 milhões de habitantes, a maioria muçulmanos. Eles foram responsabilizados por diversas explosões e assassinatos na China nos anos 1990.