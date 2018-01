China quer hipismo em Hong Kong Os organizadores dos Jogos de Pequim querem levar a disputa do hipismo para Hong Kong, distante mais de 2 mil km, por causa das regras de quarentena da capital chinesa. A Federação Eqüestre Internacional é contra a mudança e o assunto deve ser discutido em reunião do Comitê Executivo do COI, na próxima semana.