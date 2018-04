China repassará a entrevistados informações sobre repórteres A China repassará a entrevistados em potencial informações sobre repórteres estrangeiros presentes no país para os Jogos Olímpicos de Pequim, afirmou a principal agência chinesa de imprensa nesta segunda-feira. As autoridades montaram um banco de dados com o perfil de repórteres estrangeiros a fim de que os entrevistados em potencial possam informar-se a respeito deles, afirmou ao China Daily, Liu Binjie, ministro da Administração Geral da Imprensa e de Publicações (GAPP). O banco de dados cobrirá 8.000 jornalistas estrangeiros autorizados a trabalharem dentro das instalações dos Jogos Olímpicos e outros 2.000 com autorização para trabalhar fora delas, disse Liu. A reportagem não detalhou qual tipo de informação seria repassado aos entrevistados ou quão detalhada seriam essas informações, mas relacionou o banco de dados a um esforço iniciado em agosto para combater "falsos repórteres" e publicações não licenciadas. "Os falsos repórteres, especialmente os que dizem representar meios de comunicação registrados no exterior, prejudicam a sociedade e merecem ser punidos com severidade", afirmou Liu, segundo o China Daily. "Disfarçar-se como repórter para ameaçar e intimidar pessoas com o objetivo de arrancar-lhes dinheiro é algo traiçoeiro e muito perigoso para a sociedade." Autoridades do GAPP contatadas por telefone afirmaram não poder fazer comentários sobre a reportagem e requisitaram que as perguntas fossem enviadas por fax. A China identificou 150 repórteres falsos e 300 publicações sem registro, segundo o jornal, desde o lançamento da operação contra "notícias falsas." A operação também tem por objetivo combater a pornografia e as publicações não autorizadas. A campanha foi prorrogada até março, cinco meses a mais do que o planejado, disse o jornal, citando o GAPP. As autoridades fecharam um jornal sem licença e prenderam dois funcionários dele, que, segundo a acusação oficial, receberam suborno para divulgar uma notícia sobre um suposto julgamento injusto no nordeste do país, afirmou no domingo a agência Xinhua. Esquemas envolvendo a participação de pessoas que fingem ser jornalistas são comuns na China, país onde os meios de comunicação públicos funcionam como braços do governo e os jornalistas podem usar sua influência para gerar ou silenciar histórias. Porém, segundo grupos de defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos, o governo chinês tem usado sua campanha para justificar ações contra jornalistas que investigam casos de corrupção e outros casos desfavoráveis a autoridades locais. (Por Ian Ransom)