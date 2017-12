China terá equipe de 20 mil pessoas para ordenar trânsito

Pequim organizará uma equipe de 20 mil pessoas que trabalhará exclusivamente para ordenar o trânsito durante os Jogos Olímpicos de 2008, segundo informou a edição desta quarta-feira do diário China Daily. "As 20 mil pessoas trabalharão diretamente para os Jogos e serão responsáveis pela administração e operação do tráfego", disse o subdiretor do Comitê Municipal de Transportes de Pequim, Liu Xiaoming. Atualmente, cerca de 250 mil pessoas trabalham na operação do trânsito diário de Pequim, onde circulam mais de três milhões de veículos, o que, unido às más comunicações da cidade, resulta em engarrafamentos intermináveis que são o principal motivo de desgosto dos cidadãos. Liu, ao contrário do que foi informado oficialmente em ocasiões anteriores, negou que a China fosse impor restrições ao uso dos automóveis durante os Jogos. Em vez disso, o Governo incentivará as pessoas a utilizarem apropriadamente seus meios de locomoção e estimulará o uso dos serviços públicos. Membro do Escritório de Segurança Pública de Pequim, Shan Zhigang, afirmou que será formada uma equipe profissional de segurança dividida em quatro divisões para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos. "Avaliaremos como está sendo o trabalho tendo um ano como base. Depois escolheremos as pessoas com mais talento e eliminaremos os que não forem qualificados", disse. Perguntado se Pequim utilizará corpos de segurança vindos do exterior, Shen explicou que atualmente há mais de 400 policiais estudando em universidades estrangeiras e que foram realizados muitos programas de intercâmbio com corpos policiais de outros países.