China terá turismo olímpico em Pequim Todas as instalações e estádios olímpicos de Pequim serão abertos para visitação e farão parte do roteiro turístico da capital chinesa a partir do mês de março de 2005, informa nesta sexta-feira a imprensa local. Os ingressos para visitar o estádio conhecido como ?Ninho de Pássaro?, ainda em construção, custarão aproximadamente US$ 2,4.