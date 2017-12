China vai abrir nova rodovia para turistas no Monte Everest

A China começará a construir na próxima semana no Tibete uma rodovia no Monte Everest, o pico mais alto do mundo, para facilitar a passagem da tocha olímpica e dos turistas, informou nesta terça-feira a agência Xinhua. Com um orçamento de US$ 19,7 milhões (cerca de R$ 37,5 milhões), a estrada subirá até 5,2 mil metros acima do nível do mar. Ela vai unir o pé do monte ao acampamento-base do Qomolangma, nome do Everest em tibetano. A nova estrada, protegida com cercas laterais, substituirá a atual, de 108 quilômetros, que vai de Tingri (na cidade tibetana de Xigaze), no pé da montanha, até o acampamento-base, e está deteriorada. A construção da rodovia durará quatro meses e o objetivo é que ela se transforme na via principal para aumentar o deslocamento de turistas e montanhistas para o "teto do mundo".