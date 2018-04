China vira e é campeã no vôlei feminino Numa reação incrível, a seleção da China derrotou a Rússia por 3 sets a 2 neste sábado e ficou com a medalha de ouro do torneio de vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Atenas. As chinesas começaram mal e perderam os dois primeiros sets - 30/28 e 27/25. Quando as russas - que venceram o Brasil nas semifinais - esperavam fechar o terceiro set e a partida, as coisas começaram a mudar. As chinesas reagiram e venceram as séries seguintes: 25/20, 25/23 levando o jogo para o tie-break. No set de desempate, a China foi melhor e venceu por 15/12. A medalha de bronze do vôlei feminino ficou com a seleção de Cuba que, também neste sábado, venceu o Brasil por 3 a 1.