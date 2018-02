Chinês bicampeão olímpico de saltos deixa o esporte O chinês Tian Liang, bicampeão olímpico de saltos de plataforma de dez metros, deixou o esporte, informou nesta terça-feira a agência Xinhua. O "príncipe dos saltos", como Liang é chamado pelos torcedores chineses, já conquistou dois ouros olímpicos (plataforma de dez metros individual em Sydney, no ano 2000, e plataforma de dez metros sincronizada em Atenas, quatro anos depois) e três títulos mundiais. Tian, de 27 anos, foi afastado do time nacional e impedido de participar de competições internacionais depois dos Jogos de Atenas por estar envolvido com muitas atividades comerciais. Na última temporada, ele nem chegou a participar do campeonato nacional. "Dificilmente um saltador ainda é capaz de bater suas marcas aos 27 anos. Por isso, é o momento para ele se aposentar", afirmou seu treinador, Zhang Ting.