Chinês é bronze no tênis de mesa O mesa-tenista chinês Wang Liqin conquistou, nesta segunda-feira, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele venceu na disputa do terceiro lugar o sueco Jan-Ove Waldner, por 4 sets a 1, com parciais de 10/12, 11/3, 11/8, 11/7 e 11/9.