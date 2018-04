Chinês leva ouro nos 110m com barreiras O chinês Liu Xiang conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro na prova dos 110 metros com barreiras. Ele bateu o recorde olímpico da prova ao chegar em 12s94. Com a prata ficou o americano Terrence Trammell, com 13s18. Fechou o pódio, com a medalha de bronze, o cubano Anier Garcia, com 13s20. O brasileiro Matheus Inocêncio ficou na sexta colocação, com o tempo de 13s49.