Chinês será titular e já sonha com gol

SÃO PAULO - Paciente como todo bom chinês, Zizao esperou quase um ano para fazer o seu primeiro jogo como titular no Corinthians. Será amanhã, na estreia da equipe no Campeonato Paulista, contra o Paulista, em Jundiaí. O atacante ganhou a oportunidade porque os atletas que atuaram no Mundial voltaram das férias apenas na segunda-feira e só devem jogar a partir de fevereiro, junto com os reforços contratados neste início de temporada.

Perguntado se está ansioso, o chinês, que ainda não fala português muito bem, devolveu: "O que é ansioso?" Depois de ouvir a explicação em inglês, respondeu: "Quero muito jogar".

A vontade de Zizao de mostrar serviço a Tite é imensa. Desde a sua chegada ao Parque São Jorge, em março do ano passado, ele jogou apenas 13 minutos contra o Cruzeiro, no Brasileiro. Na grande maioria das partidas, nem era relacionado para ficar no banco. A justificativa de Tite era que o atacante não estava preparado tecnicamente e fisicamente (sempre levava a pior na hora de disputar uma bola).

Para o jogo de amanhã, Zizao sonha em fazer um gol para comemorar junto com os companheiros que o ajudaram a ganhar uma vaga na equipe e vai dedicar à mãe Yong, que mora com ele em Arujá e sempre o acompanha nos treinos. Mas o atacante aprendeu com Tite que "o mais importante é a equipe". Por isso, sua meta para a estreia não é muito ambiciosa. "Quero somente fazer o meu melhor", diz o chinês, fã de feijoada e churrasco.

O atacante Elton, que negocia a sua transferência para o Náutico, está fora do jogo.