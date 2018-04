Chinesa abusa de recordes em Atenas A levantadora de pesos da China Chunhong Liu, de 19 anos, bateu o recorde de sua categoria - 68 quilos, em Atenas. O fato não teria muito destaque não fosse um espantoso detalhe: ela superou o recorde mundial dezoito vezes seguidas, somente nesta quinta-feira. Liu bateu as marcas anteriores - que, por sinal, já eram dela - a cada um de seus cinco levantamentos de pesos em arrancada, dois tempos e total olímpico. Ao final, ela parou com 122,5 quilos em arrancada, 152,5 em dois tempos e 275 no total olímpico.