Chinesa bate recorde mundial no peso A chinesa Chunhong Liu bateu nesta quinta-feira o recorde mundial no arranque, categoria abaixo de 69 quilos, do torneio olímpico de levantamento de pêso. Liu conseguiu 122,5 quilos, melhorando a marca anterior de 120 quilos, que lhe pertencia desde o dia 19 de novembro de 2003, em Vancouver (Canadá).