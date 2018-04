Chinesa vence maratona do Mundial de Berlim Em uma prova marcada pela ausência das principais favoritas, a chinesa Xue Bai conquistou a medalha de ouro na maratona do Mundial de Berlim, neste domingo. Ela cruzou a linha de chegada, no Portão de Brandemburgo, com o tempo de 2h25min15s, em um disputado final de corrida.