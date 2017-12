Chinesas batem recorden na natação Duas chinesas bateram neste domingo dois recordes mundiais na Copa do Mundo de Natação em piscina curta, disputada em Xangai, na China. A nadadora Chen Hua superou a marca nos 800 metros, livre, com o tempo de 8min15s15, superando em 19 centésimos o tempo anterior. A chinesa Li Hui, de apenas 16 anos, bateu o recorde mundial nos 50 metros, costas, com o tempo de 26s83.