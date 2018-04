Chinesas levam mais ouro no badminton A dupla chinesa formada por Jiewen Zhang e Wei Yang conquistou o mais alto lugar no pódio ao vencer as compatriotas Sui Huang e Ling Gao por 2 sets a 1, com parciais de 7/15, 15/4 e 15/8. A medalha de bronze ficou com as sul-coreanas Kyung-min Ra e Kiung-won Lee.