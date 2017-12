Chinesas têm recorde duplo na natação As nadadoras chinesas continuam sua boa performance na Copa do Mundo de Natação e conquistaram mais um recorde mundial nesta segunda-feira. Depois de baterem os recordes dos 50 metros costas em piscina curta (25 metros) com Li Hui e nos 800 metros, livre, com Chen Hua, foi a vez das atletas Luo Xuejuan e Li Wei baterem o recorde mundial dos 50 metros, peito, simultaneamente, aos 30s56. A marca anterior era da sul-africana Penélope Heyns, de 30s60, registrado em 26/09/1999.