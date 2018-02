Chineses mostram medalhas para os Jogos Olímpicos O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 apresentou, nesta terça-feira, os modelos das medalhas que serão entregues aos competidores. A grande novidade é que cada uma delas terá uma incrustação de jade, pedra muito utilizada pela civilização chinesa. "O desenho das medalhas representa uma combinação da cultura chinesa e do espírito olímpico", disse o vice-presidente do comitê, Jiang Shaoyu. Um lado das medalhas terá a representação do espírito olímpico, enquanto o outro receberá o logotipo dos Jogos 2008, dentro de três círculos. A medalha de ouro terá a incrustação de um jade branco, ao passo em que a de prata receberá uma pedra verde-claro e a de bronze uma verde-escuro. O concurso para a escolha da medalha foi aberto ao público em 11 de janeiro do ano passado. Ao todo, foram apresentados 265 desenhos, oriundos de 25 províncias e regiões da China, além de modelos enviados por cidadãos de países como Estados Unidos, Alemanha e Israel. Todos os materiais utilizados para fabricar as medalhas, que pesa 150 gramas cada, são de origem chinesa, apesar de parte de sua montagem ter sido feita em outros países. Além do jade, a parte superior das medalhas contará com dois dragões, animal mitológico chinês, que representa a harmonia. Os dragões servirão para unir a medalha à fita.