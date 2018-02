Chineses querem colocar bíblias nos hotéis para a Olimpíada Vice-presidente da Associação Patriótica Católica da China, Liu Bainian pediu nesta sexta-feira para as autoridades espalharem algumas bíblias nos quartos dos hotéis de Pequim durante a Olimpíada de 2008. Com isso, Bainian acredita que os chineses conseguiriam apagar as impressões "equivocadas" dos estrangeiros sobre a religião no país. "Um grande número de atletas e turistas chegarão para os Jogos. A maioria deles tem crenças religiosas. Disponibilizar bíblias nos hotéis atenderia suas necessidades", contou o chinês. Bainian ainda citou como exemplo alguns países da Europa, onde a Bíblia é obrigatória nos hotéis. "Este serviço pode ajudar a esclarecer a concepção errada dos estrangeiros quanto à religião na China." Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre liberdade religiosa internacional, confeccionado no ano passado, apontou que a China não respeitava a fé dos cidadãos e perseguia os cristãos, muçulmanos e budistas tibetanos que se recusavam a aceitar os controles oficiais. O porta-voz do Ministério do Exterior chinês, Qin Gang, disse à época que o relatório "era uma continuação das constantes acusações das políticas chinesas de religião e etnias minoritárias." Os líderes chineses, oficialmente ateísta e comunistas, dizem que os cidadãos são livres para praticar as religiões em locais e formas aprovadas pelo governo.