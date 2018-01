Chineses querem terminar estádios da Olimpíada em 2007 Os responsáveis pelos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, comunicaram nesta terça-feira que todos os estádios esportivos que serão utilizados no evento estarão prontos até o final de 2007. "Os trabalhos de construção evoluem segundo o programado", contou Jin Yan, presidente do Projeto de Construção Pequim 2008, em entrevista à Rádio China Internacional. Jin também revelou que alguns dos estádios estarão prontos já em meados de 2007, quando a cidade deve realizar diversas competições de caráter internacional. Atualmente, 20 centros esportivos estão em processo de construção ou reforma. No total, 37 estádios abrigarão a Olimpíada de 2008, dos quais 14 serão novos e nove serão temporários, que vão ser desmontadas após a competição. A antecedência com a qual as áreas esportivas estão sendo construídas pelos chineses não chega a surpreender. Até o Comitê Olímpico Internacional chegou a aconselhar a desaceleração das obras, uma vez que o custo da manutenção dos estádios é alto. Pequim deve gastar mais de US$ 30 bilhões nos Jogos Olímpicos. Cerca de 17 mil postos de trabalhos foram criados com as obras.