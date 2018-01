Chipre prepara festa para Marcos Baghdatis A derrota na final do Aberto da Austrália não fez o sonho de Marcos transformar-se em pesadelo. O tenista do Chipre revelou-se satisfeito e feliz com a marcante campanha em Melbourne e ficou com a certeza de que pode chegar longe na carreira. ?Estas duas semanas foram fantásticas?, garantiu Baghdatis. ?Foi incrível como joguei os dois primeiros sets da final. Mas só que depois comecei a pensar muito e dei chances para um adversário como o Federer.? A trajetória de Baghdatis em Melbourne, certamente, vai ficar para a história. Não só por suas vitórias sobre alguns dos favoritos como Andy Roddick, Ivan Ljubicic ou David Nalbandian, mas especialmente pela sua identificação popular. Sua torcida começou com a participação da família, nove tios e 21 primos residentes em Melbourne, ganhou a inclusão de amigos e depois de toda a numerosa colônia grega. Sem contar ainda que sua namorada, a modelo francesa Camille Nevière, roubou a cena ao exibir sua beleza em foques freqüentes da TV australiana, dividindo as preferências com a beldade russa Maria Sharapova. No Chipre, seus jogos transformaram-se em festas populares. A instalação de um telão em frente ao estádio do Apollo, seu time de futebol, atraiu centenas de pessoas. Em Paramyths, sua cidade natal, próxima a Limassol, seus pais transformaram-se em celebridades. E, embora Marcos viva há muitos anos em Paris, está sendo preparada uma grande recepção para quando desembarcar no Chipe.