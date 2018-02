Choro e pedido de desculpas

Enquanto a diretoria criticava a "herança maldita" da administração anterior e via conspiração da arbitragem para prejudicar o Corinthians, os jogadores deram a cara para bater. Dos mais experientes aos mais jovens, dos mais contestados aos que ainda contam com alguma simpatia da torcida, todos assumiram a culpa pelo rebaixamento. Antoine Gebran, vice de futebol, no entanto, os defendeu: "Não se pode criticar esses jogadores. Eles agiram como homens, fizeram o que estava ao alcance deles." O clima no vestiário era de velório. O mais desolado era Betão. Criado nas categorias de base e hoje capitão, o zagueiro não parou de chorar. "Não é hora de achar culpados. Todo mundo que está no clube sabe da sua parcela de responsabilidade", murmurou. Do momento em que Alício Pena Júnior apitou o fim do jogo até o embarque no ônibus, Betão chorou. O zagueiro Zelão, que discutiu com todos os companheiros durante o jogo, levou sua indignação para o vestiário. "Estamos com vergonha. Não tem outra coisa para dizer, é uma vergonha", repetiu. "A carreira de todo mundo vai ficar marcada por isso. Sempre vai haver uma mancha no currículo de cada um de nós", lamentou. "Temos que pedir desculpas para todos os corintianos." O lateral-direito Amaral, que durante o Brasileiro trocou o Palmeiras pelo Corinthians, sentou-se sozinho num banco de madeira na sala anexa ao vestiário. Mal conseguia falar. Arrependido por ter mudado de Parque? "Não me arrependo, não, nunca", respondeu. "É muito triste, muito chato, ninguém esperava por isso." Clodoaldo também chorou. O atacante por pouco não virou o herói que salvou o Corinthians da segundona. Com Finazzi suspenso e Wilson machucado, sobrou para o contestado jogador a missão de fazer gols. Durante todo o jogo, Clodoaldo exibiu toda a sua (pouca) técnica e (muita) raça. Correu atrás de bolas impossíveis, brigou o tempo todo com os zagueiros e foi premiado com o gol que calou o Olímpico. "Nem me lembrava do gol", declarou ao sair do vestiário. "É como se tivesse morrido alguém da minha família." VOLTA MISTERIOSA O Corinthians voltou a São Paulo no vôo das 20h59. A informação só foi divulgada minutos antes do embarque. Desde a derrota contra o Vasco, quarta-feira, a diretoria do clube escondeu o horário por temer hostilidades no desembarque. Nas entrevistas após o jogo, o presidente Andrés Sanchez, Gebran, o técnico Nelsinho e os jogadores disseram não saber o horário do vôo. Na véspera do jogo, Vampeta disse que não havia motivos para temer a torcida. "Eu tenho a obrigação de voltar para São Paulo", declarou o volante. O goleiro Felipe, porém, afirmou ter medo. "É claro que a gente tem medo, a gente sabe que o torcedor viaja para ver o time, muitas vezes gasta o que não tem para poder nos apoiar", afirmou.