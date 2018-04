Chupando sorvete na chuva

No meio da noite de anteontem, desabou um temporal em São Paulo de deixar encharcado santinho dentro de carteira escondida no fundo da mochila. Bem na hora em que Palmeiras e Fluminense se enfrentavam no Parque Antártica e milhares de carros tentavam cruzar a marginal do Tietê congestionada. Pela tevê, eu via os jogadores chafurdando nas poças, como se fossem crianças a brincar de piscina no quintal alagado. Mas uma imagem das arquibancadas me chamou a atenção: um casal foi flagrado pelas câmeras a torcer pelo Palestra, enquanto pulava para chacoalhar a água e incentivava o time na briga por vaga para a Libertadores. O rapaz e a moça dividiam um picolé. Na mesma hora, me vieram em mente as cenas de guerrilha urbana que cidades italianas viveram no domingo, depois que um torcedor da Lazio foi morto por um policial no mínimo despreparado para a função de zelar pela segurança pública. Num morno domingo de outono, milhares de pessoas tiveram rotina atropelada pela violência a caminho dos estádios. Em vez de curtirem seus gelatos, de comemorarem gols, de se esgoelarem para animar suas equipes, precisaram fugir da fúria das organizadas e dos cassetetes dos guardas. Houve pânico no lugar de euforia. A associação de idéias entre sorvete e pancadaria parece descabida e mórbida, mas não é. A cena singela - banal até - do campo do Palmeiras resumiu pra mim o que deveria ser um estádio de futebol: cantinho de lazer, alegria, emoção, fraternidade. Um lugar em que alguém possa candidamente chupar sorvete, mesmo debaixo de toró. Sem medo, sem riscos. Mas faz tempo que ver futebol in loco se transformou em aventura radical. Por conta da ação de quem vai ao campo como se fosse para a guerra - disposto a matar para não morrer. Para muita gente, torcer é o de menos; conta mais mostrar a força de sua ?tribo? do que curtir o que rola no gramado. O importante é agredir o inimigo; o resultado do jogo no máximo serve como pretexto para mais briga, seja por vitória ou por derrota. O círculo de ódio se auto-alimenta e a onda de ignorância não tem fronteira. Repare como numa semana os duelos chocantes ocorrem na Itália, na outra é no Brasil, na seguinte se passa na Argentina, depois vêm da Alemanha, da Polônia, do Peru, da África, da Turquia. Parecem cópias umas das outras. Como parecem plágios os discursos das autoridades e as promessas de medidas drásticas. Até que as mortes caiam no esquecimento e sejam substituídas por outras, mais recentes. A Itália tem sido pródiga em conversa fiada, quando o assunto é combater os bandos que se apoderaram das arquibancadas - e nisso também se assemelha ao Brasil. Depois de cada tragédia ou escândalo, não faltam reações dramáticas, que têm belo efeito visual ou sonoro, mas são ocas na prática. Nada muda, a não ser o nome das vítimas e as lágrimas de seus parentes. Igualzinho ao que ocorre aqui. Exemplos eficientes para controlar a violência não faltam. Os melhores vêm da Inglaterra, o ponto de origem dos hooligans, personagens temidos no mundo todo. Pelo menos em casa, eles não incomodam mais, porque toparam com legislação implacável, porque não recebem afagos quando semeiam pavor e desgraça. Numa transição dolorosa e firme, os ingleses domaram o monstro. Italianos (e brasileiros) podem fazer o mesmo. Até que um dia voltar vivo do estádio seja tão natural quanto chupar sorvete.