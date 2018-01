Chuva adia jogo de Ricardo Mello na Copa Davis As chuvas em Cuenca, nesta sexta-feira, atrapalharam o primeiro dia do confronto entre Brasil e Equador pela Copa Davis. Primeiro, atrasaram o começo da partida entre Flávio Saretta e Giovanni Lapentti. E depois, adiaram o jogo de Ricardo Mello contra Nicolas Lapentti. De qualquer maneira, o Brasil saiu na frente no confronto diante do Equador. Afinal, Saretta ganhou de Giovanni Lapentti por 7/6 (8/6), 6/4 e desistência, por causa de uma lesão no ombro direito do tenista equatoriano. Já a segunda partida de simples, também nesta sexta-feira, entre Ricardo Mello e Nicolas Lapentti, acabou sendo transferida para sábado, em razão das chuvas em Cuenca. Assim, a rodada deste sábado começará um pouco mais cedo, às 12 horas (horário de Brasília), com a partida entre Ricardo Mello e Nicolas Lapentti. Depois, os tenistas terão um período de descanso antes de começar o duelo das duplas.