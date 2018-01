Chuva atrasa jogos do Brasil no Equador pela Copa Davis A forte chuva que cai sobre a cidade de Cuenca, no Equador, provocou o adiamento da partida entre Flávio Saretta e Giovanni Lapentti, que estava marcada para as 12h (de Brasília) e abriria o confronto entre Brasil e Equador. O vencedor do duelo garante vaga no play-off do Grupo Mundial, contra uma das oito equipes eliminadas na primeira fase - o vencedor disputa a elite da Davis em 2007. A partida deve começar por volta das 14h. O segundo jogo do dia terá Ricardo Mello contra Nicolas Lapentti.