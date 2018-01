Chuva cancela treinos de MotoGP e 250 cc na Malásia Os treinos para o Grande Prêmio da Malásia nas categorias MotoGP e 250 cc foram cancelados em conseqüência do estado da pista e por causa das más condições de visibilidade para os pilotos no fim da tarde, em Sepang. Assim, os melhores tempos dos pilotos de MotoGP nas três sessões de treinos livres passaram a valer para o grid de largada. O italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) terá a "pole-position" pela volta marcada esta manhã. Nos 250 cc valem os tempos obtidos na sexta-feira, durante o primeiro dia de treinos oficiais. Os espanhóis Héctor Barberá (Aprilia) e Jorge Lorenzo (Aprilia), ocupam as duas primeiras posições. Confira o grid de largada da MotoGP: 1.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 2min00s605 2.º - Nicky Hayden (EUA/Honda) - 2min01s043 3.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 2min01s167 4.º - Kenny Roberts (EUA/KR) - 2min01s898 5.º - Daniel Pedrosa (ESP/Honda) - 2min02s021 6.º - Sete Gibernau (ESP/Ducati) - 2min02s181 7.º - Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 2min02s313 8.º - John Hopkins (EUA/Suzuki) - 2min02s453 9.º - Marco Melandri (ITA/Honda) - 2min02s560 10.º - Casey Stoner (AUS/Honda) - 2min02s790 11.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 2min02s800 12.º - Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 2min02s832 13.º - Makoto Tamada (JAP/Honda) - 2min02s918 14.º - Toni Elías (ESP/Honda) - 2min03s102 15.º - Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 2min03s123 Atualizado às 9h32