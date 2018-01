Chuva em BH atrasa duelo entre Brasil x Suécia na Davis Uma forte chuva que caiu durante a madrugada em Belo Horizonte provocou o adiamento do confronto entre Brasil e Suécia, no playoff que vale uma vaga no Grupo Mundial da Copa Davis em 2007. Às 9h45, 15 minutos antes do horário marcado para o início do primeiro jogo, entre Flávio Saretta e Andreas Vinciguerra, a quadra estava coberta de água e operários tiravam com rodos o excesso. A forte chuva praticamente estragou a quadra, que teve de ser refeita. Segundo os organizadores do evento, mesmo que não chova mais na capital mineira, a partida não deve começar antes das 15 horas. O segundo confronto do dia, entre Ricardo Mello e Robin Soderling, deve começar assim que for encerrado o primeiro jogo, mas pode ser adiado se não houver luz suficiente. O horário máximo para o início do duelo é 16 horas. Se passar disso, tudo será adiado para sábado, que já está com o confronto de duplas marcado - Gustavo Kuerten e André Sá contra Jonas Bjorkman e Simon Aspelin. No domingo, se não houver mudanças na escalação, invertem-se os jogos de simples: Saretta contra Soderling e, na seqüência, Mello diante de Vinciguerra. O capitão da equipe brasileira, Fernando Meligeni, levou os jogadores para treinar numa quadra anexa ao evento. Segundo ele, o atraso não prejudica apenas a parte física e técnica dos jogadores. "A gente tem que controlar a ansiedade, é duro, mas estamos indo bem", disse. Atualizado às 11h34