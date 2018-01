Chuva em Nova York preocupa organização do US Open Com mais um dia de chuva em Nova York, nesta terça-feira, o US Open de 2006 está com sua programação comprometida. Por isso, se o tempo permitir, nesta quarta-feira os jogos deverão, mais uma vez, avançar até a madrugada. Houve apenas um jogo na sessão diurna com a vitória da sérvia Jelena Jankovic sobre a russa Elena Dementieva por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1, avançando para as semifinais. Mas há ainda muito a ser disputado, como os duelos Lindsay Davenport x Justine Henin-Hardenne, Maria Sharapova x Tatiana Golovin e Amelie Mauresmo x Dinara Safina. No masculino, a situação está mais complicada, com jogos das oitavas-de-final a serem disputados ainda, como os do russo Marat Safin diante do alemão Tommy Haas, interrompido no primeiro set, ou o do britânico Andy Murray contra Nikolay Davydenko, com o russo em vantagem de 2 sets a 1. No início do US Open, na semana passada, o torneio já foi prejudicado pelos reflexos do furacão Ernesto, o que deixa agora a organização sem muitas opções, a não ser colocar jogos até tarde da noite.