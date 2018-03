Chuva interrompe rodada em Miami A chuva voltou nesta segunda-feira e mais uma vez interrompeu a rodada do Masters Series de Miami. No momento em que foi suspensa, três jogos estavam em andamento: a argentina Paola Suárez iniciava o terceiro set de sua partida contra a norte-americana Jill Craybas. O jogo estava empatado (1 a 1) com parciais de 6-4 e 4-6. Na chave masculina, o argentino Agustín Calleri venceu o primeiro set contra o australiano Todd Reid (6-4). A segunda série estava empatada em 4 a 4. A partida entre o espanhol Tommy Robredo e o checo Jan Hemych estava empatada por 1 a 1 (3/6 e 6/3). A chuva e os fortes ventos têm prejudicados a 20ª edição do Masters de Miami. Desde a abertura, na quinta-feira passada, somente no sábado e no domingo os jogos não tiveram de ser interrompidos por causa do tempo ruim.