Chuva paralisa toda a rodada no Torneio de Roland Garros A forte chuva que cai em Paris nesta quarta-feira está prejudicando toda a programação de jogos pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Apenas um jogo da chave feminina conseguiu ser concluído - a russa Dinara Safina passou pela checa Hana Sromova por 2 sets a 0 (6/0 e 6/2). Outros três foram paralisados quando a água começou a cair no complexo parisiense. No masculino, a partida do brasileiro Flávio Saretta contra o russo Nikolay Davydenko também foi interrompida pela chuva. Para sorte do tenista de Americana, a paralisação ocorreu quando perdia por 1 sets a 0 - parcial de 6/2 - e 4/1 contra na segunda série. Davydenko é atualmente o sexto colocado no ranking mundial de entradas da ATP. Outros três jogos da chave masculina também foram prejudicados pelo mau tempo em Paris.