Chuva retarda duelos de semi do US Open Interrompida anteontem por causa de uma forte chuva em Nova York, a partida entre o espanhol Rafael Nadal e o chileno Fernando González foi cancelada ontem pelo mesmo motivo. Os dois voltarão hoje às quadras, assim como as semifinalistas do torneio feminino. Por causa do adiamento, o duelo entre a belga Kim Clijsters e norte-americana Serena Williams será realizado no mesmo horário do jogo entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a belga Yanina Wickmayer.