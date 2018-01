Chuva também atrapalha Argentina x Austrália na Davis Assim como aconteceu com Brasil x Suécia, em Belo Horizonte, a chuva atrapalhou o confronto entre Argentina e Austrália, em Buenos Aires, pela semifinal da Copa Davis. Mas, enquanto brasileiros e suecos nem entraram em quadra, os argentinos conseguiram abrir vantagem de 1 a 0 sobre os australianos. Com a torcida do astro Diego Maradona, que foi torcer nas arquibancadas do Parque Roca, em Buenos Aires, David Nalbandian fez 1 a 0 para a Argentina. Ele venceu nesta sexta-feira o australiano Mark Philippoussis por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/3, em 1 hora e 58 minutos de partida. No segundo jogo do confronto, o argentino Jose Acasuso vencia o australiano Lleyton Hewitt quando começou a chover. Estava no quinto set, com vantagem para o tenista da casa: 1/6, 6/4, 4/6, 6/2 e 4/0. Assim, neste sábado, Acasuso e Hewitt completam o jogo. Depois, acontecerá a partida de duplas, com Nalbandian e Agustín Calleri contra Paul Hanley e Wayne Arthurs. Na outra semifinal da Davis, a Rússia abriu boa vantagem sobre os Estados Unidos nesta sexta-feira, ao fazer 2 a 0 no confronto.