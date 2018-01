Cian ligou para Rodrigo: "O ouro é seu" Rodrigo Pessoa foi avisado pelo próprio Cian O?Connor de que vai mesmo ficar com a medalha de ouro dos Jogos de Atenas. "O ouro é seu", disse o cavaleiro irlandês ao ligar para o brasileiro, nesta quinta-feira, para anunciar que decidiu não recorrer à Corte Arbitral do Esporte contra a punição da Federação Eqüestre Internacional - foi penalizado pelo doping de seu cavalo, Waterfor Crystal. O cavaleiro brasileiro ainda não sabe quando receberá a medalha de ouro. Primeiro, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico Brasileiro têm de ser informados oficialmente sobre a desqualificação do resultado de Cian O?Connor pela Federação Eqüestre Internacional. O norte-americano Chris Kappler ficará com a prata e o alemão Marcos Kutscher ganhará a de bronze. "Não é dessa forma que eu gostaria de ganhar o ouro individual. É estatística. Não tem a mesma emoção receber a medalha no dia seguinte. Mas estou muito feliz porque sei que isso é muito importante para o Brasil, que tem o inédito ouro no hipismo e subirá duas posições na classificação", disse Rodrigo Pessoa, que pôde comemorar a prata em Atenas. "Subi ao pódio e isso foi muito bom. Medalha olímpica se comemora, seja de ouro, de prata ou de bronze."