Cianorte, J.Malucelli e Atlético jogam por vaga no Paraná Três times podem garantir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paranaense no Grupo A, com duas rodadas de antecedência. E o Atlético é o que tem mais possibilidade, pois é líder e recebe o Iraty (6.º), às 16 horas na Arena da Baixada, em Curitiba, precisando apenas de um empate. Com espirito ofensivo o técnico Lothar Matthaus pode colocar um time com três atacantes: Dagoberto, Selmir e Denis Marques. O J.Malucelli (2.º lugar), joga em São José dos Pinhais e caso vença o Rio Branco (6.º) e aconteça um tropeço do Galo Maringá (5.º) diante do Nacional (7.º) em Maringá, também se garante na próxima fase. Do mesmo modo, o Cianorte (3.º) precisa vencer o Francisco Beltrão (8.º) e torcer para que o Galo Maringá perca. Assim, não poderia mais ser alcançado pelo quinto pretendente a uma das quatro vagas.