Ciclismo: Austrália leva ouro no Madison A equipe masculina da Austrália, com 22 pontos, ficou com a medalha de ouro no Madison (prova de velocidade em que se somam pontos) do torneio olímpico de ciclismo. A Suíça levou a prata, com 15 pontos, e Grã-Bretanha, com 12, faturou o bronze.