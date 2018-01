Ciclismo: brasileiro termina etapa em 5.º O ciclismo brasileiro obteve um bom resultado na Volta da França, neste domingo: Luciano Pagliarini conseguiu a quinta colocação no percurso de 181,5 km entre as cidades de Challans e Les Essarts. Na classificação geral, Luciano, da equipe Liquigas, está em 117.º lugar. A vitória na segunda etapa foi do belga Tom Boonen (Quick Step), com o tempo de 3h51min31seg. A liderança da classificação geral está com o norte-americano David Zabriskie, vencedor da primeira etapa. Ele soma 4h12min22seg, dois segundos à frente do seu compatriota Lance Armstrong (Discovery Channel), vice-líder que busca o heptacampeonato da Volta da França - ele já anunciou sua aposentadoria depois da competição.